'IS is Raqqa bijna kwijt'

Door de VS gesteunde strijders in Syrië zeggen dat de slag om Raqqa, 'hoofdstad van het IS-kalifaat', zijn slotfase ingaat. Er is een nieuw front geopend.

Meer dan 80 procent van de Syrische stad Raqqa is in handen van milities die door de VS worden gesteund in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Dit melden de waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Er zouden nog slechts 300 tot 400 IS-militanten in de stad zijn.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) stellen vandaag in een verklaring dat ze de graansilo's van de stad hebben veroverd op de militanten. Dat gebeurde tijdens een verrassingsoffensief op noordelijke buurten, dat vijf dagen geleden van start ging.

Volledig scherm Strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten in Raqqa. © REUTERS

Sinds 2014 in handen van IS

Raqqa was voor de soennitische extremisten van IS de hoofdstad van hun kalifaat. IS en andere strijdgroepen die tegen de regering van president al-Assad vechten, namen de stad in maart 2013 in. Sinds begin 2014 was de stad alleen in handen van IS.

De SDF opende in juni de aanval op Raqqa en krijgt zowel luchtsteun van de VS als van Amerikaanse commando's op de grond. De overwegend Koerdische SDF zegt een eigen autonome zone te willen in een federale Syrische republiek. De strijders opereren onafhankelijk van de Syrische regering, die door Rusland en Iran wordt gesteund.

Grote delen van Oost-Syrië zijn nog altijd in handen van IS, net als delen van buurland Irak.