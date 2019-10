IS-leider al-Baghdadi heeft zeemansgraf gekregen

Man voorspelt negen voetbaluit­sla­gen juist, zit er één goal naast in tiende: weg half miljoen

15:32 Een hartverzakking van jewelste moet het zijn geweest voor een Nederlandse klant van een gokkantoor in Riemst, vlak over de grens bij Maastricht. De man had de uitslag van negen voetbalwedstrijden juist voorspeld maar zat er één goal naast in de tiende en laatste wedstrijd. Daardoor zag hij een bedrag van maar liefst 470.000 euro aan zijn neus voorbijgaan, meldt Het Laatste Nieuws.