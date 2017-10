'IS-leiders Filipijnen gedood'

Omar Maute was een van de 'Maute broers' die de naar hen genoemde rebellengroep leiden. De drie jaar oude Maute-groep zou bestaan uit jihadisten uit andere militante islamitische bewegingen op het eiland, aangevuld met strijders uit het buitenland. In 2015 riep de groep-Maute zich uit tot 'filiaal' van IS. Hapilon was de 'emir' van IS in de regio Zuidoost-Azië. Het leger zoekt nog naar een andere rebellenleider, Mahmud Ahmad.