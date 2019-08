Is Trump op dreef of van slag: Gaat het wel goed Donald?

Opmerkelijk is ook Trumps reactie op de jongste raketlanceringen van Noord-Korea. Dat land blijft de laatste tijd maar projectielen afschieten sinds gesprekken met de Verenigde Staten over de ontmanteling van het kernprogramma van Pjongjang op niets zijn uitgelopen. Terwijl Japan en Zuid-Korea ongerust zijn, heeft Trump wel begrip voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. ,,Hij test graag raketten”, zei hij over de derde lancering binnen zeven dagen.



Even daarvoor had de president - via twitter - voor de nodige onrust gezorgd op de Amerikaanse beurs. ‘Mijn enige vraag is wie onze grootste vijand is, Jay Powell of Voorzitter Xi?’, tweette de president. Powell is de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die tot ergernis van Trump weigert de rentetarieven te verlagen, en Xi is de leider van China met wie Trump al langer een escalerende handelsoorlog uitvecht.



Trump kondigde nieuwe importtarieven aan op Chinese import en sommeerde – per tweet – het Amerikaanse bedrijfsleven zich terug te trekken uit China. Terwijl de Dow Jones Index in mineur ging zei een woordvoerder van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf dat hij er gek van werd. ,, Waar houdt dit op. Het is onmogelijk voor het zakenleven te plannen in dit soort omstandigheden”.