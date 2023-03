Israël beleeft één van de zwaarste crises uit geschiedenis: ‘Premier speelt gevaarlijk spel’

Veel verkeers­pro­ble­men verwacht door massale staking in Duitsland

Reizigers in Duitsland gaan maandag een zware dag tegemoet. Het land heeft te maken met een grote staking op het spoor, in het streekvervoer, op luchthavens en de havens. De vakbonden Verdi en EVG proberen zo hun eisen kracht bij te zetten voor een stevigere loonsverhoging voor de 2,5 miljoen werknemers die ze vertegenwoordigen. Ook Nederlanders kunnen last krijgen van de acties.