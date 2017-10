Israël vernietigt 'terreurtunnel': 7 doden

Volgens gegevens uit Gaza ging het om een tunnel van de militante organisatie Islamitische Jihad. Jihad-leider Mohammed al-Hindi verklaarde daarop een in 2014 met Israël overeengekomen wapenstilstand voor beëindigd. De organisatie wilde binnen een paar uur een reactie.

Overdracht

De aanval kwam een dag voor de geplande overdracht van grensovergangen van de Gazastrook aan de Palestijnse Autoriteit. Een Israëlische legerwoordvoerder zei dat de ondergrondse gang in het zuidelijk deel van het Palestijns gebied vanuit Israëlisch grondgebied met explosieven is vernietigd. Daarbij is een nieuwe technologie gebruikt.