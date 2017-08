Israëliërs gedwongen altijd op vakantie met het vliegtuig te gaan

Bij de keuze voor de vakantiebestemming komt de politiek al weer om de hoek kijken. Met Syrië en Libanon, de buurlanden in het noorden, is het al decennia oorlog dus die zijn uitgesloten. Aan de grens met Egypte zit een afdeling van terreurgroep Islamitische Staat en ook in Jordanië aan de oostgrens voelen veel Joodse Israëliërs zich niet veilig. Met een Israëlisch paspoort kom je grote delen van de islamitische wereld überhaupt niet in, dus vliegt men over het Midden-Oosten heen. Gezinnen met kinderen gaan graag naar Europa of de Verenigde Staten. Ze maken een rondje in de huurauto langs Parijs, Berlijn en Amsterdam. Veel Israëliërs hebben familie in de grote Amerikaanse steden die ze om de paar zomers bezoeken, maar lange vakanties zitten er niet in. Een gemiddelde werknemer heeft zestien vakantiedagen per jaar, bij werkweken van minstens 45 uur. Daarom reist men vaak tijdens de Joodse Hoge Feestdagen in de lente en het najaar wanneer het land tot stilstand komt en iedereen verplicht vrij is.