Israëlisch leger: luchtalarm klinkt na ingaan wapenstilstand Gaza

De wapenstilstand ging om 21.30 uur Nederlandse tijd in. Israëlische aanvallen en militante raketten gingen door in de minuten voorafgaand aan het begin van de wapenstilstand. Na het staakt-het-vuren gingen er waarschuwingssirenes af in plaatsen in het zuiden van Israël, in de buurt van de Gazastrook, meldt het Israëlische leger. Israël zei dat het ‘krachtig zou reageren’ als het staakt-het-vuren zou worden geschonden.

Het leger bevestigt ook doelwitten in de Gazastrook te bestoken nadat de wapenstilstand was ingegaan, als reactie op raketten die vanuit het gebied richting Israël werden afgevuurd.

Eerder vandaag meldden Egyptische bemiddelaars al dat ze Israël bereid hadden gevonden vanavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) de wapens te laten rusten in de Gazastrook. Een antwoord van de Palestijnse kant in de Gazastrook bleef echter maar uit.

Spanningen

Het staakt-het-vuren tussen Israël en Palestijnse militanten is een poging om een einde te maken aan bijna drie dagen van geweld. Israël bombardeert sinds vrijdag de dichtbevolkte afgegrendelde strook land waar meer dan twee miljoen Palestijnen vast zitten. Er wonen meer dan 5000 inwoners per vierkante kilometer in de regio, waar het sinds de recente aanhouding door Israël van twee hooggeplaatste leden van Islamitische Jihad onrustig is. Vanuit de strook beschieten Palestijnse militanten op hun beurt Israëlisch grondgebied met raketten.

Details over het akkoord zijn nog niet bekend, maar volgens Islamitische Jihad bevat het de toezegging van Egypte om zich in te zetten voor de vrijlating van de twee onlangs gevangen genomen leden van de groep, Bassem al-Saadi en Khalil Awawdeh, die beiden vastzitten in Israël.

Egypte bemiddelt vaker wanneer de spanningen tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook oplaaien. Het land is ook medeplichtig aan de totale isolatie van de bevolking van de strook door over het algemeen de grens van ruim 10 kilometer tussen Egypte en de strook dicht te houden.

Vier kinderen

Volledig scherm © ANP / EPA Bij hernieuwde aanvallen zijn vandaag vijf mensen onder wie vier kinderen omgekomen, meldt het ministerie van Gezondheid van Hamas, de militante groep die Gaza regeert. Daarmee zou het totale aantal doden sinds de aanvallen vrijdag begonnen, op 41 zijn gekomen. Vijftien daarvan zijn kinderen volgens het ministerie, dat ook 311 gewonden meldt.



Ook zeker twee hooggeplaatste Palestijnse leiders van de Islamitische Jihad, dat een grote aanwezigheid heeft in Gaza, zijn om het leven gekomen. Een van hen is Khaled Mansour, bevestigde de beweging vandaag nadat het Israëlische leger gisteravond in een verklaring zei ‘kopstukken van Islamitische Jihad’ te hebben geneutraliseerd. Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood.



Er zijn tot nu toe geen doden of gewonden gemeld aan Israëlische zijde.

Alarmniveau

De VN-Veiligheidsraad vergadert morgen achter gesloten deuren over de luchtaanvallen op de Gazastrook. De Verenigde Arabische Emiraten, Ierland, Frankrijk, Noorwegen en China vroegen dat.

