Israëlische gevechtsvliegtuigen bestoken Gazastrook

Verborgen Joods servies na 78 jaar terug bij de familie Zion in Enschede

24 december Het is oktober 1942 als Hona en Elise Zion de Duitsers voor zien rijden in de Madoerastraat in Enschede. Hij pakt nog in allerijl een deel van het familieservies en drukt het in de handen van zijn buurman. Bijna 78 jaar blijft het kristal verborgen, totdat Lobke Mutter (37) ervan hoort. Zij heeft de familie Zion opgespoord en het servies keert eindelijk terug naar huis.