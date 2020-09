Israëlische justitie klaagt elf mannen aan voor groepsverkrachting van 16-jarig meisje

Nikyta ontdekt dat ex haar bedroog door zijn huwelijks­aan­kon­di­ging in de krant

1 september De Amerikaanse Nikyta Moreno (30) las onlangs een aankondiging in de populaire ‘wedding-sectie’ in The New York Times. Een verhaal over Robert Palmer en Lauren Maillian en de sprookjesachtige weg van hun ontmoeting tot aan hun bruiloft. Mooi, dacht Moreno, tot ze besefte dat het stuk over haar ex ging. Nu begreep ze waarom hun huwelijk op de klippen was gelopen. Hij ging vreemd.