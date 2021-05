Israëlische leger bestookt tunnelnetwerk van Hamas met tanks en vliegtuigen

Israël heeft vandaag veertig minuten lang aanvallen uitgevoerd op de tunnels van Hamas onder de Gazastrook. Het leger meldt dat daarbij veertig tanks en 160 vliegtuigen werden ingezet. Het uitgebreide tunnelnetwerk, dat ook wel ‘de Metro’ wordt genoemd, wordt door Hamas onder meer gebruikt om mensen en goederen te verplaatsen. In hoeverre de tunnels zijn beschadigd, is niet bekend.

Het leger zei eerder dat de troepen in de Gazastrook met een grondoffensief waren begonnen, maar een woordvoerder verklaarde later dat er sprake was geweest van een ‘intern communicatieprobleem‘. De tanks van Israël stonden op eigen grondgebied. Het kanonvuur deed de buitenwijken van Gaza-stad afgelopen nacht bulderen.



Luitenant-kolonel Jonathan Conricus, woordvoerder van het Israëlische leger, zegt dat de tanks zo’n 50 granaten afvuurden. ,,Zoals altijd met het doel militaire doelen te raken en nevenschade en burgerslachtoffers tot een minimum te beperken.’’ Conricus erkent dat het ‘deze keer niet haalbaar’ was om burgergebieden te ontruimen.

‘Onbeschrijfelijk’

In een van de door Israëlische gevechtsvliegtuigen tot puin gereduceerde gebouwen, kwam het gezin van Rafat Tanani om het leven. Volgens een familielid werden Rafat, zijn zwangere vrouw en vier kinderen gedood. ,,Het was een bloedbad’’, zegt Sadallah Tanani tegen persbureau AP. ,,Mijn gevoelens zijn onbeschrijfelijk.’’



In de Gazastrook, waar Hamas de macht heeft, zijn minstens 119 mensen om het leven gekomen. Daarnaast hebben 830 anderen verwondingen opgelopen. In Israël ligt het dodental op acht. Het was al weken onrustig in Israël door een reeks incidenten tussen Palestijnen en Joden, maar de situatie liep maandag verder uit de hand.

Volledig scherm De aanval op het tunnelnetwerk van Hamas duurde veertig minuten, hoe groot de schade is onbekend. © AFP

Uitzetting Palestijnen

Het conflict escaleerde nadat Hamas doelen in Israël met raketten had bestookt. Dat gebeurde na botsingen tussen de Israëlische politie en Palestijnse betogers die in Jeruzalem protesteerden tegen de geplande uitzetting van Palestijnse gezinnen in de stad. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.



Er zijn geen tekenen dat het grootste conflict tussen Israël en Hamas sinds 2014 op korte termijn zal afnemen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag dat de actie tegen Hamas ‘meer tijd in beslag zal nemen’ en dat de groepering flink moet worden afgeschrikt voordat er een wapenstilstand komt.

Volledig scherm Palestijnen in Beit Hanun nemen de schade op na de luchtaanvallen door Israël. © AFP

‘Zware tol eisen’

Op facebook liet Netanyahu gisterenavond weten dat hij een ‘zware tol’ van Hamas wil eisen. ,,Dat doen we, en blijven we doen met veel kracht. Het laatste woord is nog niet gezegd en deze campagne zal doorgaan zolang dat nodig is’’, aldus de Israëlische premier. Afgelopen nacht werden ook opnieuw raketten afgevuurd.



Het Israëlische leger meldde gisteren dat Hamas de afgelopen dagen zeker 1750 projectielen heeft afgevuurd. De meeste daarvan zijn onschadelijk gemaakt door het Israëlische luchtafweer Iron Dome. Aan Israëlische zijde zouden 9000 extra reservisten zijn opgeroepen. Het land zou zich opmaken voor een grondoffensief in Gaza.

