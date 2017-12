Italiaanse astronaut heeft heimwee naar pizza; NASA schiet te hulp

De Italiaanse astronaut Paolo Nespoli plaatste gisteren een tweet met een opvallende video. De 60-jarige Italiaan had tijdens een publiek evenement laten weten de Italiaanse pizza te missen wanneer hij in de ruimte zat. Dat was voor de NASA reden om op 12 november een pakket met een speciale bevoorrading naar ruimtestation ISS te sturen. Daarin troffen Nespoli en zijn collega's onder meer pizzabodems, kaas, tomatensaus en pepperoni.