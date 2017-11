Italiaanse man houdt vrouw tien jaar lang als seksslavin

Een Italiaanse man heeft in zijn kelder jarenlang een Roemeense vrouw als seksslavin vastgehouden. Agenten vonden de vrouw van 29 jaar in het zwaar bevuilde huis van de 52-jarige man in de plaats Gizzeria. Daar was ze tien jaar lang misbruikt en mishandeld en kreeg ze twee kinderen.