Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) overleden, woensdag staatsbegrafenis

Met videoDe Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is op 86-jarige leeftijd overleden. Vorige week werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis. Hij krijgt woensdag een staatsbegrafenis in de kathedraal van Milaan.

Zijn dokters zeiden toen tegen Italiaanse media dat het om controles ging vanwege zijn chronische leukemie. Die ziekte werd dit jaar bij hem vastgesteld. Als gevolg van de bloedkanker kreeg hij dit jaar een longinfectie. Hij moest daarom anderhalve maand in een Milaans ziekenhuis verblijven.

Berlusconi, leider van de centrumrechtse regeringspartij Forza Italia, kampte al jaren met een broze gezondheid. Hij belandde ook al in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. De politicus was drie termijnen premier van Italië, en was ook het middelpunt van een reeks schandalen. Verder is hij in eigen land bekend als mediatycoon en een van de rijkste mensen.

De flamboyante politicus heeft in twintig jaar diepe sporen nagelaten in Italië. Hij heeft het land diep verdeeld: je was voor hem of tegen hem, een middenweg bestond niet.

Berlusconi’s partij neemt deel aan de huidige rechtse coalitie van Giorgia Meloni. Berlusconi had zelf geen rol in de regering, maar zat in de Senaat. Toch kan zijn dood de landelijke politiek destabiliseren, voorspelt persbureau Reuters.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Silvio Berlusconi in 2019. © AFP

De Italiaanse premier Giorgia Meloni spreekt in een videoboodschap van 'een dappere strijder’. Berlusconi’s Forza Italia is een van de partijen in haar coalitieregering. ,,Hij was een man die niet bang was om zijn overtuigingen te verdedigen en zijn moed en vastberadenheid maakten hem tot een van de invloedrijkste mannen in de geschiedenis van Italië.”

Oud-premier Giuseppe Conte schrijft dat Berlusconi ‘het publieke debat misschien als geen ander heeft aangewakkerd en gepolariseerd’, maar ook dat ‘het hem nooit aan moed, passie en vasthoudendheid heeft ontbroken'. Ook Mark Rutte heeft in een tweet gereageerd op het overlijden van de ‘markant en gepassioneerd politicus'. Hij schrijft dat het land ‘een karaktervol mens’ verliest. ‘Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en andere nabestaanden.’

Bevriend met Poetin

Berlusconi was tussen 1986 en 2017 de eigenaar van voetbalclub AC Milan, waarmee hij talloze prijzen won. Zo vierde hij acht Italiaanse landstitels en drie Champions League-eindzeges. In 2017 verkocht hij zijn aandelen voor naar verluidt 740 miljoen euro aan een Chinees investeringsbedrijf. Sinds 2018 was hij de eigenaar van AC Monza, dat vorig jaar promoveerde naar het hoogste niveau in het land.

Berlusconi is door de jaren heen verwikkeld geraakt in meerdere zaken over onder meer omkoping en belastingfraude. Berucht is de zogeheten Rubygate-zaak, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster. Het proces draaide om avonden die premier Berlusconi in 2010 organiseerde en die hij elegante dinner parties noemde, maar die onder het publiek en bij aanklagers snel bekend werden als orgies met de bijnaam bunga bunga-feestjes. In die zaak kreeg Berlusconi in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd voor het betalen voor seks met een minderjarige prostituee en machtsmisbruik, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.

Volledig scherm Hier verliet Berlusconi het ziekenhuis in Milaan eerder dit jaar. © ANP/EPA

De oud-premier was jarenlang bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die hij ook na de inval in Oekraïne verdedigd heeft. Zo zei hij eind vorig jaar dat Poetin ‘gedwongen werd’ Oekraïne binnen te vallen. De uitspraken zorgden voor veel reuring. Later beweerde de politicus dat zijn woorden uit hun verband waren getrokken.

Berlusconi is 86 jaar oud geworden.

Volledig scherm Berlusconi speelt met een hondje in een Italiaanse talkshow, in 2017. © Reuters

De Italiaanse topclub AC Milan herdenkt voormalig clubeigenaar Silvio Berlusconi. Milan noemt de oud-premier ‘onvergetelijk’. Ook AC Monza, de club waar Berlusconi mede-eigenaar van was, laat weten dat hij een niet op te vullen leegte achterlaat. ‘Dank u, meneer de voorzitter. U bent altijd bij ons’, laat AC Milan weten. De club zegt diep bedroefd te zijn en betuigt familie en alle betrokkenen medeleven. Berlusconi was van 1986 tot en met 2017 eigenaar van de ‘Rossoneri’. De club won in die jaren 29 prijzen waaronder acht Italiaanse landstitels en vijf keer de Champions League of voorloper, de Europa Cup1. Milan haalde onder Berlusconi in de jaren 80 het Nederlands trio Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard binnen. Met de drie Nederlanders won Milan in 1989 en 1990 de Europa Cup 1.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.