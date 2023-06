Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) overleden

De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is overleden. Vorige week werd hij nog opgenomen in het ziekenhuis.

Zijn dokters zeiden toen tegen Italiaanse media dat het om controles ging vanwege zijn chronische leukemie. Die ziekte werd dit jaar bij hem vastgesteld. Als gevolg van de bloedkanker kreeg hij dit jaar een longinfectie. Hij lag daarom anderhalve maand in het ziekenhuis in Milaan.

Berlusconi kampte al jaren met een broze gezondheid. Hij belandde ook al in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. De politicus was drie keer premier van Italië, voor het laatst in 2011, en was ook het middelpunt van een reeks schandalen. Naast zijn carrière als politicus is hij in eigen land bekend als mediatycoon en een van de rijkste mensen van Italië.

AC Milan

Berlusconi was tussen 1986 en 2017 de eigenaar van AC Milan, waarmee hij talloze prijzen won. Zo vierde hij acht Italiaanse landstitels en drie Champions League-eindzeges. In 2017 verkocht hij zijn aandelen voor naar verluidt 740 miljoen euro aan een Chinees investeringsbedrijf. Sinds 2018 was hij de eigenaar van AC Monza, dat vorig jaar promoveerde naar het hoogste niveau in dat land.

Berlusconi is door de jaren heen verwikkeld geraakt in meerdere zaken over omkoping, belastingfraude en andere schandalen. Berucht is bijvoorbeeld de zogeheten Rubygate-zaak, vernoemd naar een jonge prostituee met de bijnaam Ruby de Hartenbreekster. In die zaak kreeg Berlusconi in eerste instantie zeven jaar cel opgelegd voor het betalen voor seks met een minderjarige prostituee en omdat hij werd verdacht van machtsmisbruik, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken.

De oud-premier was jarenlang bevriend met de Russische president Vladimir Poetin, die hij ook na de inval in Oekraïne verdedigd heeft. Zo zei hij eind vorig jaar dat Poetin ‘gedwongen werd’ Oekraïne binnen te vallen. De uitspraken zorgden voor veel reuring. Later beweerde de politicus dat zijn woorden uit hun verband waren getrokken.

Berlusconi is 86 jaar oud geworden.

Later meer.