Italiaanse politie geeft schokkend telefoongesprek met gijzelnemer schoolbus vrij

De man, een Italiaan van Senegalese afkomst, waarschuwt de agenten dat hij overal brandstof heeft gegoten en vraagt hen om niet op de bus te schieten. De politie heeft ook bewakingsbeelden online gezet, waarop te zien is hoe de man twee jerrycans vult aan een tankstation.



De schoolkinderen kwamen net terug van een uitstapje, toen de man hen in de bus vastbond en alles met brandstof overgoot. Zijn plan was om met de bus richting Linate, de internationale luchthaven even buiten Milaan, te rijden zo is te horen.



,,Rijd je nu naar de luchthaven?’’, vraagt een agent hem. Ousseynou zegt dat hij niemand binnen een straal van twee kilometer wil zien en waarschuwt: ,,Er zitten alleen kinderen in de bus. Niet schieten, alles zit onder de benzine.’’ Een leraar, die als begeleider ook in de bus zit, neemt vervolgens het woord.



De leraar bevestigt dat Ousseynou op weg is naar het vliegveld. ‘Opgelet, hij is op weg naar Linate en wil tegen jullie aanrijden’, roept een agent tegen zijn collega's. De leraar wordt gevraagd om de kinderen op de grond te laten liggen. ,,De kinderen zijn vastgebonden en er is overal brandstof’’, antwoordt hij.