Italiaanse politie pakt voortvluchtige maffiabaas

Verkiezingen VS Bernie Sanders start campagne tegen ‘de gevaarlijk­ste president’ ooit

1:32 De 77-jarige presidentskandidaat voor de Democraten Bernie Sanders heeft zaterdag in New York het startsein gegeven voor zijn campagne. In zijn openingsspeech beloofde hij een politieke revolutie tegen Donald Trump, die hij ,,de gevaarlijkste president’’ in de recente geschiedenis van de VS noemde.