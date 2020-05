Italianen massaal naar de voedselbank: ‘Ik ben een potentieel gevaar’

Britse regering had noodplan klaar als Boris Johnson zou sterven

7:47 De Britse regering had een noodplan klaarliggen voor het geval premier Boris Johnson zou overlijden aan het coronavirus toen zijn toestand vorige maand verslechterde. Dat zei de premier in een interview aan de krant The Sun. ,,Ik was er niet bijzonder geweldig aan toe en wist dat er noodplannen waren. Het was een moeilijk moment, dat zal ik niet ontkennen", aldus Johnson.