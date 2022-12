Italianen organiseren massaal feestjes uit protest tegen verbod op raves

Zo’n tweehonderd mensen hebben uit protest tegen de regering Meloni een illegale house-party georganiseerd in het centrum van Rome. Ook in Bologna en Napels zijn er protesten tegen het zogenaamde ‘anti-rave decreet’. Het feest is bedoeld als protest tegen een wet die voorziet in zware straffen voor het organiseren van illegale huisfeestjes.

Naast de Thermen van Caracalla, het grootste thermencomplex uit het antieke Rome, protesteerden zaterdagmiddag ruim tweehonderd mensen al dansend tegen de anti-rave wet van de Italiaanse regering. Een vrachtwagen met een soundsystem en een mobiele bar zorgden voor de feeststemming. De houseparty was niet aangekondigd en heeft ook geen vergunning. De politie was in grote getale aanwezig, maar greep niet in.

Het feest is bedoeld als protest tegen een wet die voorziet in zware straffen voor het organiseren van illegale huisfeestjes. Boetes van duizend tot tienduizend euro en gevangenisstraffen van drie tot zes jaar voor ‘iedereen die het illegaal betreden van terreinen of gebouwen, privaat of publiek, promoot of organiseert’ met het doel voor een feest als die de ‘openbare veiligheid’ in gevaar brengt of als er sprake is van drugsgebruik. Ook wordt alle apparatuur in beslag genomen. Het gaat daarbij om feesten van meer dan vijftig personen.

Ook in andere Italiaanse steden protesteren jongeren tegen de, volgens hen, repressieve wet. In Bologna werd een straatparade georganiseerd omdat volgens de activisten de regering Meloni ‘hun wil tot organiseren wil raken’.

Verlaten schuur

Het anti-rave decreet werd begin november afgekondigd na een dagenlange illegale house-party in een verlaten schuur in een weiland bij Modena. De politie ging in overleg met de ruim duizend feestgangers en ontruimde de schuur. De toen kersverse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi wilde justitie meer handvatten geven om dit soort feesten in de toekomst aan te pakken. Hoge boetes en gevangenisstraffen moeten de organisatoren van dit soort feesten afschrikken. Na het afkondigen van het decreet werd de geluidsinstallatie van het feest in Modena ter waarde van zo’n 150.000 euro in beslag genomen en werden veertien vermeende organisatoren, onder wie een Nederlander, aangeklaagd.

Ondanks heftige protesten van de oppositie, die het decreet omschreven als fascistisch, werd het ‘anti-rave decreet’ eerder deze week door de Italiaanse Senaat met 92 stemmen voor en 75 tegen goedgekeurd. Nu moet de wet nog door het parlement, waar de regering van premier Giorgia Meloni een ruime meerderheid heeft.

