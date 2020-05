Italië heeft herstart-angst, althans: sommige Italianen

Maandag gaat mijn vrouw weer naar kantoor. Alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Er komt plexiglas voor haar bureau, een ontsmettingsmat bij de deur en mondkapjes zijn verplicht voor iedereen. Het aantal besmettingen in Rome is laag en toch zijn we allebei huiverig. Ook al zijn de maatregelen nu een week geleden versoepeld, wij blijven nog steeds zo veel mogelijk binnen. Vooral omdat we niet zo heel erg veel vertrouwen hebben in ieders gezonde verstand. De beelden van de Navigli in Milaan bevestigden donderdag onze vrees. Het uitgaansgebied rond twee grachten aan de rand van het centrum van de stad was stampvol. Met een biertje in de hand en het mondkapje onder de kin stonden honderden mensen in de late middagzon te keuvelen, alsof er niets gebeurd is, alsof Lombardije niet het meest getroffen coronagebied van de wereld is en alsof er niet nog steeds elke dag honderden besmettingen bij komen. En wie zegt mij dat Romeinen niet ook gezellig samen aan het bier zitten? Zonder mondkapje? Op elkaars lip?