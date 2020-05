Italië heropent grenzen vanaf 3 juni zonder quarantaineplicht

De Italiaanse regering heeft een decreet goedgekeurd dat reizen van en naar het buitenland toestaat vanaf 3 juni. Inwoners van de Europese Unie en landen van de Schengenzone zouden vanaf dan opnieuw welkom zijn in ‘de Laars’, zonder dat ze eerst twee weken in quarantaine moeten. Ook de Italianen zelf mogen vanaf diezelfde datum weer door heel het land reizen.

Volledig scherm Het strand van Cesenatico aan de Adriatische kust, in het noorden van Italië, wordt in orde gebracht voor het zomerseizoen. © AFP

Een heropening van de grenzen aan het begin van de zomer is met name voor de toeristische sector van belang. Die is een van de belangrijkste takken van de economie in het Zuid-Europese land. Inreizen in Italië is momenteel enkel in uitzonderlijke gevallen toegelaten. Het gaat onder meer om Italianen die willen terugkeren uit het buitenland of buitenlanders die hun vaste woonplaats in Italië hebben.

Reisadvies

Het is nog onduidelijk of er voorwaarden zullen gekoppeld worden aan toeristen die vanaf 3 juni de Italiaanse grens willen oversteken. Of ook Belgen naar de populaire vakantiebestemming kunnen trekken, hangt af van de beslissing van de Belgische regering om onze grenzen al dan niet opnieuw open te stellen. Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn voorlopig nog verboden tot en met 7 juni.



Of Italië opnieuw toeristen kan verwelkomen, hangt ook af van de buurlanden. Deze week raakte bekend dat Zwitserland op 15 juni de grenzen met Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zal heropenen. Een beslissing over de grens met Italië was toen nog niet genomen. Ook Frankrijk heeft tot 15 juni grensbewaking ingesteld. Franse bewindslieden lieten de afgelopen dagen echter herhaaldelijk doorschemeren dat het toerisme in Frankrijk het deze zomer vooral van de Fransen zal moeten hebben.

Vanaf 3 juni zullen ook de Italianen zelf weer door heel hun moederland mogen reizen. De Italiaanse premier Guiseppe Conte stelde onlangs de bevolking al gerust door te zeggen dat de Italianen hun vakantie ‘niet op een balkon’ hoeven door te brengen. Vanaf 18 mei, nu maandag dus, mogen Italianen ook binnen hun eigen regio opnieuw reizen. Interregionale verplaatsingen om bijvoorbeeld familie of vrienden te bezoeken, blijven verboden tot 3 juni.

Nationale feestdag

De Italiaanse grenzen gaan pas na de nationale feestdag op 2 juni weer open. En daar is een goeie reden voor: de regering hoopt zo te voorkomen dat Italianen tijdens en in aanloop naar die dag in groten getale op pad gaan.

In het land worden alvast creatieve manieren uitgedokterd om straks het strandseizoen te redden. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan schermen van plexiglas rond de ligstoelen en tussen tafels in restaurants.

Italië is een van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie. Het was het eerste Europese land dat op nationaal niveau beperkingen instelde als gevolg van het virus. Al zeker 32.000 mensen bezweken aan Covid-19 in het land. Er zijn ook meer dan 223.000 bevestigde besmettingen gemeld. De afgelopen tijd is het aantal doden en nieuwe besmettingen systematisch gedaald.

Verdere versoepeling