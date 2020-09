Italië in shock: jongeman (21) op straat doodgeslagen, verdachten zijn bekende MMA-broers

videoItalië is in de ban van een dodelijke vechtpartij nabij Rome waarbij de politie onderzoekt of racisme mogelijk een rol heeft gespeeld. Een 21-jarige zwarte man die in de nacht van zaterdag wilde bemiddelen bij een ruzie werd door vier mannen net zo lang geschopt en geslagen tot hij dood was. Twee van de vier verdachten zijn bekende vechters binnen de mixed martial arts (MMA), melden lokale media. ,,Iedereen kent hen. Ze ranselden al verschillende mensen af.”

De 21-jarige Willy Duarte, een jongeman van Kaapverdische oorsprong maar geboren en getogen in Italië, werkte zaterdag als hulpkok in een hotel in de buurt van Rome. Daarna trok hij met vrienden naar een club in Colleferro, op zo’n 50 kilometer van de hoofdstad.

Omstreeks 03.00 uur ’s nachts raakte een vriend van Duarte betrokken bij een vechtpartij. Willy wilde bemiddelen maar werd zelf aangevallen. Dat moest hij bekopen met zijn leven. Vier mannen sloegen en schopten hem, tot hij voor dood op de grond bleef liggen. ,,Ik stond voor hem, zag hem doodgaan”, zegt een aangeslagen vriend tegen Italiaanse media.

,,Een van de mannen trapte hem met vernietigende kracht in de buik. Willy stuiterde op de grond, zette zich schrap en probeerde overeind te komen, maar die man trapte hem onmiddellijk tegen zijn hoofd en sloeg hem vervolgens neer. Ik zal het moment nooit meer uit mijn hoofd krijgen. Het ging allemaal heel snel. Ik ben nog steeds in shock, ik heb twee dagen niet geslapen en beleef alles steeds opnieuw.”

Bekenden van politie

Het 21-jarige slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. ,,Iedereen kende Willy. Een stralende, stille, brave jongen, die nooit een vlieg kwaad deed. Het is een ongelooflijke tragedie”, treurt de vriend. De vier vermeende daders werden later door de politie opgepakt toen ze na de vechtpartij ergens rustig een biertje zaten te drinken.

De mannen zijn geen onbekenden van de politie. Ze waren al eerder gearresteerd voor geweldpleging en drugshandel. Twee van hen, de broers Marco (26) en Gabriele (24) Bianchi, zijn volgens Italiaanse media actief als MMA-vechters. In die sport is een veelheid van technieken uit tal van vechtkunsten toegelaten, waaronder schoppen en slaan. De twee andere verdachten, Francesco B. (23) en Marco P. (22), ontkennen hun aandeel in de vechtpartij.

De vier zitten momenteel in de gevangenis en worden vandaag verhoord. Ze worden beschuldigd van doodslag. Een vijfde verdachte die de mannen zou hebben geholpen met hun vlucht staat momenteel in het vizier. De politie gaat ook na of racisme een rol speelde bij de dood van de twintiger, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Morgen vindt er autopsie op het lichaam van Duarte plaats.

‘Iedereen kende hen’

In Artena, waar de MMA-broers Bianchi vandaan komen, hebben ze een slechte reputatie. De broers, die opvallen met hun lichaam en tatoeages, hebben een lange voorgeschiedenis van vechtpartijen, mishandeling, bedreigingen, drugshandel en verheerlijking van geweld. ,,Iedereen kent hen”, klinkt het in de Italiaanse plaats. ,,Ze hebben de afgelopen jaren al verschillende mensen afgeranseld. Dit had niet mogen gebeuren.”

Veel mensen in Italië reageren geschokt op het dodelijke incident. Toen de verdachten naar de gevangenis werden overgebracht, stonden op straat tientallen mensen klaar om hen uit te schelden. Ook op sociale media worden ze belaagd, wat leidde tot de massaal gedeelde hashtag #vigliacchi (lafaards).

Verbijsterd

De gouverneur van Lazio, Nicola Zingaretti, reageert in een verklaring op Facebook verbijsterd: ,,Willy wilde kok worden. We rouwen allemaal om deze gulle jongeman, samen met zijn vrienden en familie. We zullen een hotelinstituut in Lazio naar Willy vernoemen. Speciaal voor hem, voor zijn onbaatzuchtigheid. De regio Lazio spant zich momenteel in om de juridische kosten te betalen. We laten het gezin niet alleen achter.”

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio schreef: ,,Zo mag je niet sterven. Op 21-jarige leeftijd, gedood door een stel misdadigers, geslagen met trappen en stoten. Dit kan gewoon niet. Willy verdient gerechtigheid en degene die hem heeft vermoord, moet een gepaste straf krijgen.”

