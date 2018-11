Italië legt beslag op migrantenschip AzG wegens dumpen menselijk afval

VIDEO ‘Laffe aanval’ op Belgische politie mogelijk toch terroristi­sche daad

11:55 Een Belgische politieagent is vanmorgen in Brussel aangevallen door een man met een mes. Hij raakte lichtgewond. De dader werd door een tweede agent neergeschoten en in zijn borst geraakt. Het parket van Brussel is een gerechtelijk onderzoek begonnen voor moordpoging in terroristische context.