Italië wil dat Nederland reddingsschepen terughaalt

Die opmerking viel in de hoogoplopende discussie die ontstond nadat Salvini had gezegd geen boten van buitenlandse ngo's meer te zullen toelaten in Italiaanse havens. De leider van de rechts-populistische regeringspartij Lega richtte zijn pijlen via Facebook en Twitter in eerste instantie op de Aquarius, die met honderden vluchtelingen aan boord op weg is naar Spanje. Italië had deze week ook met Frankrijk hoogoplopende ruzie over de Aquarius. Het schip van Artsen zonder Grenzen had 600 uitgeputte migranten aan boord, maar Italië wilde de mensen niet opvangen.