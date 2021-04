Italië wil het roer volledig omgooien met 200 miljard euro aan EU-geld

Eerste Palestijn­se verkiezin­gen in vijftien jaar uitgesteld

De eerste Palestijnse verkiezingen in 15 jaar worden tot nader order uitgesteld, heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas bekendgemaakt. Abbas gaf Israël de schuld van het uitstel omdat dat land zou bemoeilijken dat er zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem en in de Gazastrook verkiezingen plaatsvinden.