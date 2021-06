Jager maakte schokkende video van lichaam Conings, justitie start onderzoek: ‘Dit kan niet door de beugel’

Het levenloze lichaam van Jürgen Conings werd gisterochtend aangetroffen in het Nationaal Park Hoge Kempen. Twee mountainbikers, onder wie de burgemeester van Maaseik, kregen een vermoeden dat er een lichaam in de buurt lag vanwege een sterke geur van ontbinding die uit het bos kwam.

Apart strafdossier geopend

,,Eén van hen is het bos binnengegaan tot ongeveer 300 tot 400 meter afstand van het pad”, meldt het federaal parket in een verklaring. ,,Daar heeft hij het levenloze lichaam van Jürgen Conings aangetroffen.” Het gaat om een jager die zelf begon te zoeken naar de herkomst van de geur, omdat hij dacht dat het om aangeschoten wild ging.

Volgens het parket heeft die man ook beelden gemaakt van het lichaam, die hij nadien lijkt te hebben aangeboden aan een Duits mediabedrijf. ,,Deze persoon is vervolgens verhoord door de politie”, gaat het parket verder. ,,De procureur des Konings van Limburg heeft voor deze feiten een apart strafdossier geopend.” De andere fietser, burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik, is niet bij het lichaam geweest en heeft onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

Afgrijzen

Het Belgische Openbaar Ministerie is een strafonderzoek begonnen vanwege schending van het recht op privacy en vanwege inbreuken op het recht op afbeelding, bevestigt woordvoerder Jeroen Swijsen. ,,Aan het einde van de rit zal bekeken worden welke juridische kwalificatie aan de feiten zal worden gegeven”, aldus Swijsen.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert met afgrijzen op het bericht dat er beelden zijn verschenen in buitenlandse media. Hij betreurt dat ze circuleren en benadrukt dat ze niet afkomstig zijn van mensen die betrokken zijn bij het onderzoek. Er wordt via gerechtelijke weg op aangedrongen om de beelden te verwijderen. Justitie lichtte de familie in over het bestaan van de beelden.

Tot nu toe niet strafbaar

Tot nu toe is lijkschennis op zich niet strafbaar. Minister Van Quickenborne wil daar verandering in brengen. In het nieuwe strafwetboek van België wordt lijkschennis opgenomen als strafrechtelijke inbreuk. In datzelfde wetboek zullen grafschennis en lijkschennis gelijk worden behandeld. Grafschennis ís strafbaar, maar het onteren van de stoffelijke overschotten van een overledene door er foto’s van te maken en die te verspreiden, is dat tot nog toe niet.

Quote Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmake­lijk en verwerpe­lijk. Dit kan niet door de beugel Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

,,Het nemen en publiceren van deze beelden is wansmakelijk en verwerpelijk. Dit kan niet door de beugel. Het doet er niet toe over wie het gaat: dader, slachtoffer, of wie dan ook. Dit is moreel verwerpelijk. Laat ons die grens dan ook duidelijk in onze strafwetgeving trekken”, aldus Van Quickenborne.

Justitie maakte eerder vandaag bekend dat Conings - die voor het laatst op 17 mei werd gezien - zich van het leven heeft beroofd met een vuurwapen. Zijn lichaam bevond zich in een bijzonder dichtbegroeid en moeilijk bereikbaar deel van het bos, onder aan een boom en op een helling, waarop het zicht werd versperd door varens.

Volledig scherm Procureur van het federaal parket Frederic Van Leeuw zakte gisteren naar het Dilserbos af en stond de verzamelde pers te woord. © Belga

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. © Belga