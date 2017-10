Jan (22) uit Oldenzaal redde op Sint Maarten zijn 94-jarige buurvrouw

Het huis van zijn 94-jarige buurvrouw op Sint Maarten is grotendeels verwoest. In het hotel ernaast schuilde Jan Vlutters (22) uit Oldenzaal met vijf mede-stagiairs voor orkaan Irma. Na de storm trof hij zijn buurvrouw aan. Ze zat onder het bloed. De Oldenzaler kwam meteen in actie.

Vlutters loopt stage als front office-medewerker in hotel Princess Heights, in Dawn Beach op Sint Maarten. Nadat orkaan Irma drie weken geleden over het eiland had geraasd, was er thuis in Oldenzaal even sprake van ongerustheid. Niemand wist hoe het met hem was. Mobiel telefoonverkeer was niet mogelijk. Via-via kwam er uiteindelijk goed nieuws: Jan was ongedeerd. Hij vertelt nu hoe hij de afgelopen drie weken heeft doorstaan.

Opgesloten

Quote Rond het hotel zag ik alleen maar puin. Daken waren om palmbomen gevouwen Jan Vlutters, stagiair op Sint Maarten ,,Voordat Irma aan land kwam, hebben wij zessen ons teruggetrokken in ons appartement op de tweede verdieping van het hotel. Eigenlijk is dat de begane grond, want de eerste verdieping is ondergronds. We wisten dat ons hotel redelijk orkaanproof was. Het hotel bestaat uit twee gebouwen. Het ene is gebouwd na 1995, toen orkaan Luis over het eiland trok. Het andere gebouw dateert uit 2008. Alles is van beton en de schuifpuien hebben dubbel glas. Wij zaten in het gebouw uit 1995."



De zes waanden zich relatief veilig. ,,Maar toch hebben we de kracht van de orkaan nog onderschat. Toen het hier los ging, besloten we om alsnog extra maatregelen te treffen. Voor de zekerheid hebben we tijdens de storm nog eens zes palen aan de binnenwand van ons appartement bevestigd, om de boel te verstevigen. Of ik bang was? Dat is niet het goede woord. Wel gespannen. Je doet op zo'n moment alles om te zorgen dat de mensen om je heen veilig zijn. Toen we in het oog van de storm zaten, hebben we nog schroeven in de deur van onze schuifpui gedraaid. Om te voorkomen dat er water naar binnenkwam."

Spannende uren

Het zestal beleefde enkele spannende uren. ,,De echte storm begon om vier uur 's nachts. Om kwart over zes zaten we in het oog. Vlak daarvoor en vlak daarna was de storm het hevigst."



De constructie van hun appartement hield het. ,,Toen het licht begon te worden, konden we naar buiten kijken. Er vloog van alles in het rond. Ik zag een bordje van een restaurant voorbijvliegen dat hier twee kilometer vandaan is gevestigd. Of was gevestigd, kan ik beter zeggen. Rond het hotel zag ik alleen maar puin. Daken waren om palmbomen gevouwen."

In het hotel raakte niemand gewond. Ook de schade aan de twee gebouwen viel mee. ,,Van één kamer is het plafond ingezakt. Eén kamer is compleet weggevaagd en in twee kamers zijn de kozijnen eruit gesprongen. Verder zitten er wat sterretjes in ruiten. Maar al met al is het hotel er goed vanaf gekomen."

Buurvrouw

Het meest heftige moment voor Vlutters moest toen nog komen. Toen de storm ging liggen, vond hij zijn buurvrouw. ,,Met Elina, die hier ook stageloopt, ben ik buiten gaan kijken. Het dak was van het huis van onze buurvrouw gerukt, het complete interieur was weg. En toen vonden we haar. Onder het bloed, tegen een hekje. Samen met haar twee honden. Ze had een wond op haar scheenbeen. Eigenwijs dat ze was, wilde ze eerst niet met ons mee. Maar we hebben haar toch de auto ingekregen. Ze móest naar het ziekenhuis."

Volledig scherm Het zijaanzicht van het huis van de 94-jarige buurvrouw. © Jan Vlutters

Quote We hebben een fontein leeggepompt, om regenwater in op te vangen Jan Vlutters Maar hoe kwamen ze daar? ,,Twee wegen die naar het ziekenhuis leiden, waren gebarricadeerd door puin. Samen met een andere jongen heb ik een weg vrijgemaakt. Onderweg heb ik de meest rare dingen gezien. Mensen die met koffertjes langs de weg stonden. Zeecontainers die op het land lagen. Het ziekenhuis zelf was gelukkig in gebruik. Al moesten ze daar ook veel improviseren. Het was geen plek waar ik graag zou liggen."



Maar zijn buur werd er geholpen. Terwijl de zorg voor de bejaarde vrouw geregeld was, moesten Vlutters en de andere stagiairs zien hoe ze zichzelf moesten redden. Geluk bij een ongeluk: er was nog stroom en water. ,,Het hele eiland zat zonder, maar ons hotel had een eigen generator en opslagbassins. We hadden 's ochtends steeds een uurtje stroom en 's avonds twee uur. En twintig minuten per dag hadden we water. Ook hebben we een fontein leeggepompt, om regenwater in op te vangen. We konden koken en wassen."

Volledig scherm Een foto genomen vanaf het balkon van kamer 501. Het hele kozijn van de kamer die op deze foto te zien is, is uit het gebouw gerukt. Hier zaten gasten tijdens orkaan Irma. Nadat het kozijn eruit ging, hebben zij zich opgesloten in de badkamer. Toen zij zich in het oog van de orkaan bevonden, zijn deze gasten heel snel naar een andere kamer verhuisd. © Jan Vlutters

Van stagiair tot puinruimer

Nu, drie weken na orkaan Irma, krijgt het hotel van Vlutters weer stroom en water via de gebruikelijke weg. Al blijven er zorgen. ,,Soms is er weer onderhoud nodig aan een bassin of generator. Het blijft allemaal vrij instabiel. De hulpverlening is hier vrij traag op gang gekomen. Aan de Franse kant van Sint Maarten was die hulp er sneller. Van de andere kant bezien: daar is de schade ook groter."

De invulling van zijn stage is veranderd. ,,Als frontofficemedewerker werd ik geacht mensen te helpen bij het inchecken en moest ik kamers verhuren. Tegenwoordig zijn de andere stagiairs en ik vrij om ons eigen rooster te maken. We werken nu nog maar twee à drie dagen als frontofficemedewerkers, zijn twee dagen vrij en zijn de overige twee à drie dagen bezig voor school of met puinruimen."

Locals als hotelgasten

Volledig scherm Een villa naast het huis van Jan Vlutters' buurvrouw. De schade is groot. © Jan Vlutters In hotel verblijven nog steeds gasten, maar niet de gebruikelijke. ,,De toeristen wilden hier zo snel mogelijk weg. Maar er komen veel locals die graag een weekje water of stroom willen. Of simpelweg woonruimte nodig hebben, omdat ze hun huis niet meer in kunnen."



Zelf redt hij zich wel. Vlutters is vastberaden zijn stage, die tot februari 2018 duurt, af te maken. En z'n buurvrouw? Die is herstellende en wil zelfs al terug naar huis. ,,Maar dat kan nog niet, het huis is nog niet opgeknapt. Een vriendin van haar heeft zich nu over haar ontfermd. En slapen doet ze in een hotel. Nee, niet in dat van ons. Een ander hotel. Maar we spreken haar elke dag en zorgen voor haar hondjes. Die hebben we min of meer tijdelijk geadopteerd. Ze liggen hier nu op, naast en in onze bedden, haha!"

Volledig scherm De oprit van hotel Princess Heights. Een deel van Vlutters' diesel is weggespoeld. © Jan Vlutters

Volledig scherm Een catamaran is uit het water getild en vervolgens op het droge geklapt. © Jan Vlutters