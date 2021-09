Japan gruwt van verloofde van prinses Mako, toch geeft ze haar titel voor hem op

Prinses raakt verliefd op burgerjongen en geeft alles op om met hem te trouwen. Het zou een sprookje kunnen zijn waarbij iedereen van geluk een traantje wegpinkt. Maar net als in Groot-Brittannië, met het huwelijk van Harry en Meghan, heeft Japan een variant die verdriet en boosheid oproept. Na enkele keren uitstel trouwt prinses Mako (29) in oktober met haar verloofde, burger Kei Komuro (ook 29). Zij leerden elkaar kennen op de middelbare school. Na het huwelijk zal het paar zich in New York vestigen, waar Kei een baan heeft bij een advocatenkantoor. Daarmee verdwijnen Mako en Kei uit het oog van de Japanse samenleving die weinig opheeft met de aanstaande echtgenoot, wiens lange haar is uitgegroeid tot symbool van zijn ongeschiktheid als huwelijkskandidaat.