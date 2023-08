Japan overstelpt met boze telefoontjes uit China over lozen afvalwater Fukushima, ambassadeur ontboden

Japanse overheidsdiensten worden overstelpt met boze telefoontjes vanuit China over de lozing van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Daarop heeft Japan de Chinese ambassadeur in het land ontboden, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio.

De gemeente Fukushima kreeg meer dan tweehonderd telefoontjes, waardoor de medewerkers niet aan hun normale werk toekwamen. Ook onder meer scholen en horecazaken hebben volgens Japanse media telefoontjes ontvangen. Daarnaast komen veel belletjes binnen bij Japanse diensten in China zelf. Volgens bronnen in de Japanse diplomatie zijn bovendien twee Japanse scholen in China met stenen en eieren bekogeld.

Japan begon afgelopen donderdag met de eerste lozingen van het water dat is gebruikt om de kerncentrale in Fukushima te koelen na het nucleaire incident in 2011, veroorzaakt door een aardbeving en tsunami. In totaal wordt zo’n 1,3 miljoen ton water in de Stille Oceaan geloosd. Dit tot grote woede van China, dat te kennen heeft gegeven fel tegen te zijn.

Binnen de norm?

Op sociale media in China wordt opgeroepen tot het boycotten van Japanse producten. Ook heeft het land de import van Japanse zeevruchten aan banden gelegd. Dat is een flinke klap voor de industrie: China is namelijk de grootste importeur van Japanse zeevruchten.

China is niet het enige land dat bezorgd is: ook in Japan zelf wordt sterk getwijfeld aan de uitleg dat het koelwater veilig is, alsook in het buurland, Zuid-Korea. Vissers uit het gebied en milieuorganisaties tonen zich eveneens bezorgd, hoewel de lozing volgens het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.

De eerste metingen lijken dat beeld te bevestigen: bij stalen die bij vissen zijn afgenomen na de lozing van vervuild koelwater is geen radioactief tritium aangetroffen, zo deelde de Japanse regering zaterdag mee. Tepco, de beheerder van de kerncentrale, zei vrijdag al dat het zeewater rond de centrale minder dan 10 becquerel (meeteenheid voor radioactiviteit) tritium per liter bevat. Dat is onder de zelfopgelegde limiet van 700 Bq en ver onder de limiet voor drinkwater van de Wereldgezondheidsorganisatie van 10.000 Bq.

Japan roept China op tot kalmte

Desondanks regent het dus telefoontjes vanuit China, zegt de Japanse kabinetschef Hirokazu Matsuno. ,,Er vinden veel intimiderende telefoontjes plaats in Japan die afkomstig lijken uit China", aldus Matsuno. ,,Deze ontwikkelingen zijn zeer betreurenswaardig en we zijn hier bezorgd over.”

De Japanse regering heeft er bij Peking op aangedrongen om burgers op te roepen om kalm te blijven. Intussen waarschuwt Japan zijn burgers in China voor mogelijke belaging. Ook krijgen ze het advies om niet in het openbaar met luide stem Japans te spreken en voorzichtig te zijn als ze de ambassade of een consulaat bezoeken. Ook raadt Japan zijn inwoners aan om weg te blijven bij betogingen tegen het lozen van afvalwater en geen foto’s te nemen van de demonstraties.