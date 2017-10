Japan siddert voor de komst van supertyfoon Lan

Niet alleen de windsnelheden van 110 tot 160 km/uur zijn een probleem'', legt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza uit. Er wordt ook veel regen verwacht, op veel plaatsen meer dan 300mm, lokaal zelfs 600mm. ,,De regen begint vanaf vandaag te vallen en de hoeveelheden zijn zo groot dat men rekening houdt met afgesloten wegen en het stilleggen van het openbaar vervoer in het zuiden en oosten.'' Ook neemt het risico op modderstromen en aardverschuivingen snel toe in het heuvelachtige landschap.



Lan is qua kracht op het moment van schrijven te vergelijken met een categorie 4 orkaan. De komende 24 uur zal Lan aan kracht inboeten, maar de verwachting is dat de tyfoon nog categorie 1 of 2 zal zijn als de storm naar het noorden trekt langs de zuidelijke eilanden. De huidige koers is vrijwel over Tokyo Bay. Als die koers uit gaat komen dan zal dat in Tokyo veel schade opleveren.