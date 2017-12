Japan wil kruisraketten kopen

Voor wapensmokkel veroordeelde Guus Kouwenhoven in Zuid-Afrika aangehouden

10:41 De voor wapensmokkel in Nederland veroordeelde zakenman Guus Kouwenhoven is vandaag in zijn woning in Kaapstad, Zuid-Afrika, aangehouden. Interpol hield hem aan op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM).