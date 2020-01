Japan zoekt naar antwoorden en valt huis van ontsnapte automagnaat Ghosn binnen

De raadslieden reageerden ontzet, toen hun cliënt vorige week in de Libanese hoofdstad Beiroet opdook. Volgens bronnen binnen de Libanese overheid, zo schreven lokale media, reisde Ghosn met het paspoort per privévliegtuig via Turkije naar Libanon. Persbureau Reuters meldde dat Ghosn door een beveiligingsbedrijf Japan uit was gesmokkeld, nadat er drie maanden aan het ontsnappingsplan was gewerkt.



Geruchten dat hij in een instrumentenkoffer zou hebben gezeten tijdens de ontsnapping, werden door zijn vrouw tegengesproken. In een persverklaring liet Ghosn weten te zijn gevlucht voor ‘onrecht en politieke vervolging’. Libanon heeft geen uitleveringsverdrag met Japan en daarom wordt hij niet vervolgd. Hij zou het land ‘legaal’ binnen zijn gekomen, meldde het Libanese staatspersbureau NNA.



De Japanse overheid probeert nu boven water te krijgen hoe Ghosn ‘heeft kunnen spotten’ met het rechtssysteem. Vandaag heeft het Japanse openbaar ministerie zijn huis in Tokio doorzocht. Foto's van de inval werden getoond in de media, maar justitie heeft nog niet gezegd of de zoektocht iets heeft opgeleverd. De in totaal 14 miljoen dollar, ruim 12 miljoen euro, die Ghosn in twee gevallen als borgsom betaalde is hij na zijn ontsnapping kwijt.