Japans bedrijf zegt sorry voor trein die 20 seconden te vroeg vertrok

Mogelijke terrorist reist mét enkelband van Duitsland naar Griekenland

18:34 Een man die in Duitsland als mogelijke aanslagpleger was geboekstaafd en daarom een elektronische enkelband moest dragen, is met zijn enkelband naar Griekenland gereisd. Duitse media meldden vandaag dat de Syrische Hussein Z. in oktober van de luchthaven van Hamburg naar Griekenland is gevlogen en vervolgens naar het zich laat aanzien naar Turkije is gegaan.