Japans eiland krijgt zwaardere coronagolf, mogelijk te snel versoepeld

Gouverneur Naomichi Suzuki kondigde op 29 februari de noodtoestand af in Hokkaido, na een piek die veroorzaakt werd door het populaire sneeuwfestival. Dat evenement lokt jaarlijks meer dan twee miljoen mensen naar hoofdstad Sapporo. Scholen en bedrijven sloten daarop de deuren, grote samenkomsten werden verboden en inwoners kregen het dringende advies om thuis te blijven. Wie in aanraking kwam met een besmet persoon moest verplicht in quarantaine.

Onder controle

Op 12 maart was er officieel sprake van 118 besmettingen. Dat lijkt nu een klein aantal, maar Hokkaido was toen wel de zwaarst getroffen prefectuur van Japan (het land telt in totaal 47 prefecturen, te vergelijken met een provincie).

Veertien dagen geleden zijn de 5,3 miljoen inwoners van Hokkaido wel een tweede keer in lichte lockdown gegaan. Dat effect zou zich nu moeten beginnen aftekenen in de cijfers. ,,In maart wisten we nog te weinig over de ziekte”, stelt professor Yoko Tsukamoto in The Telegraph. ,,Eén tot vier nieuwe besmettingen per dag lijkt weinig. De beslissing om de economie weer open te gooien klinkt dan ook logisch, maar achteraf bekeken was het natuurlijk een foute keuze.” Er zijn op het eiland inmiddels meer dan 700 besmettingen vastgesteld, het dodental ligt op 27.