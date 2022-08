Japans meisje (15) steekt op straat twee mensen neer met keukenmes ‘omdat ze de doodstraf wil’

Het steekincident gebeurde in de buurt van treinstation Shinsen in het drukke Shibuya-district. De tiener stak met een keukenmes in op de twee vrouwen. De politie kreeg rond half acht ‘s avonds een noodoproep. ,,Ik hoorde een gekke stem en zag een vrouw een ouder en haar kind aanvallen‘’, vertelt een 30-jarige ooggetuige aan het Japanse persbureau Kyodo. ,,De moeder vroeg haar dochter in paniek of ze in orde was.‘’