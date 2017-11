Japanse Zwarte Weduwe ter dood veroordeeld: als ik sterf, lach ik

Het gerecht in Kyoto veroordeelde Kakehi voor de moord op drie mannen, waarvan eentje op haar echtgenoot, en een poging tot moord. De rechtszaak hield Japan jarenlang in zijn grip. Voor het bijwonen van de rechtszaken stonden mensen urenlang in de rij.



De Japanse vermoordde de mannen op het moment dat ze hun erfenis aan haar toewezen. Zo harkte ze een miljard yen (7,81 miljoen euro) binnen in tien jaar. Ze verloor het leeuwendeel weer aan onsuccesvolle aandelen. De mannen ontmoette ze via relatiebureaus waarbij ze steeds aangaf dat ze op zoek was naar rijke en kinderloze mannen. De meesten waren oud of ziek toen ze Kakehi ontmoetten.



De 'Gif Vrouw' zoals ze in de Japanse media ook wel genoemd wordt, verborg de cyanide in een plantenpot, die ze later weggooide. Bij twee van de mannen zijjn in het lichaam resten van het gif gevonden. Ook in de woning van Kakehi is de stof gevonden. De politie vond ook drugparafernalia en medische boeken.