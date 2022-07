Jas die Buzz Aldrin droeg tijdens reis naar de maan geveild voor bijna 2,7 miljoen euro

Geld & Geluk Nelly en Klaas wijzigden hun hypotheek: ‘Betalen nog maar 230 euro per maand’

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Nelly en Klaas wilden van het gas af omdat ze in het Groningse aardbevingsgebied wonen. ‘Mensen zijn soms jaloers op onze lage vaste lasten.’

25 juli