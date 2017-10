Jemen: VS bevestigen gebruik van drones bij luchtaanvallen op IS

Het Amerikaanse leger bevestigt gisteren tientallen IS-strijders te hebben gedood in trainingskampen in Jemen. De luchtaanvallen werden uitgevoerd met drones.

De luchtaanvallen vonden plaats op twee trainingskampen in de provincie Baïda. Ze werden uitgevoerd om pogingen van IS te frustreren om nieuwe strijders te trainen", zo meldt het Amerikaanse legercommando in een verklaring. ,,IS gebruikt deze kampen om het uithoudingsvermogen van militanten te trainen en hun te leren hoe ze terroristische aanvallen moeten uitvoeren met gebruik van automatische aanvalsgeweren van het type AK-47, ook bekend als Kalasjnikovs, mitrailleurs en raketlaceerders."

Volgens getuigen verboden tribale leiders de nabestaanden van de gedode strijders hun lichamen te bergen of zelfs maar in de buurt te komen van de trainingskampen.

Primeur

Eerder bevestigden Amerikaanse veiligheidsdiensten al dat meerdere IS-strijders waren gedood en gewond geraakt bij de twee luchtaanvallen met drones. Het is voor het eerst dat veiligheidsbronnen verbonden aan de Amerikaanse regering toegeven dat het leger drones gebruikt tegen IS. Dat doen de VS al op het Arabisch schiereiland in de strijd tegen Al Qaeda. Die terreurbeweging heeft haar invloed verstevigd dankzij de chaos veroorzaakt door de burgeroorlog in Jemen die al ruim twee jaar woedt.

De Verenigde Staten beschouwen de Al Qaeda-tak op het Arabisch schiereiland (Aqpa) als de gevaarlijkste van alle vertakkingen van de terreurbeweging. Sinds het aantreden van president Trump in januari heeft het Amerikaanse leger zijn aanvallen tegen Aqpa-leden opgevoerd. De jihadistische groepering op haar beurt profiteerde eveneens van de politieke- en veiligheidsinstabiliteit om haar invloed te verstevigen en aanslagen te plegen.