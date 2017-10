JFK-files vol sappige details: seksfeestjes en een ton om Castro te vermoorden

Het grote complot rond de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy (1963) heeft zich nog niet geopenbaard, maar er is nu wel een stroom op gang gekomen vol bijzondere details over een bijzonder moment in de geschiedenis.



Er moet nog heel wat worden gelezen in de 2.800 dossiers die uiteindelijk door president Trump werden vrijgegeven. De allerlaatste en waarschijnlijk meest gevoelige dossiers komen over zes maanden in de herkansing, zo beloofde de president. CIA en FBI zijn tegen. Iets dat heel begrijpelijk wordt als je de laatste vondsten in de metersdikke dossiers leest.



Vooralsnog is er vooral sprake van een complot om de Cubaanse leider Fidel Castro te vermoorden, call girls en geruzie tussen de inlichtingendiensten CIA en FBI. Smullen voor de liefhebbers en voor de de miljoenen oudere Amerikanen die nog met zoveel vragen zitten over de moord op hun icoon.

Een ton om Fidel te vermoorden

Uit een memo uit 1964 komt naar voren dat de FBI een soort handjeklap deed met Cubaanse ballingen over de prijs van een moordaanslag op de Cubaanse president Fidel Castro, diens broer Raul en hun beider vriend, de beroemde revolutionair Ernesto 'Ché' Guevara. 150.000 dollar plus 5.000 dollar onkosten werd wel voldoende geacht om Castro om te leggen. Zijn broer was 20.000 dollar waard, evenveel als Ché.



Tegelijk studeerde de CIA aan op 'Operatie Bounty', een plan om de communistische Cubaanse regering omver te werpen. Er werd een systeem bedacht, waarmee Cubanen zouden worden betaald om hooggeplaatste communisten te vermoorden. De prijs: 100.000 dollar voor een minister en 57.500 dollar voor een topambtenaar, zo melden de JFK-files.

Volledig scherm De iconische poster van Che Guevara op een recente Ierse postzegel. © EPA

Nogal zeker van haar zaak stelt een Commissie van het Huis van Afgevaardigden dat men niet vreest dat de Cubanen de Amerikaanse president John F. Kennedy zullen vermoorden bij wijze van represaille voor het elimineren van de gehate communist Castro. ,,Dat zou Amerika het excuus geven Cuba te vernietigen. Dat risico is het niet waard'', aldus het dossier.



In de stukken ook CIA-trucs om Castro daadwerkelijk te vermoorden. Een daarvan komt zo uit een avontuur van geheimagent 007. Het was bekend dat de Cubaanse president graag dook. De Amerikaanse advocaat James B. Donovan zou de Cubaanse leider een speciaal geprepareerd duikpak als cadeautje moeten geven als extraatje bij een spionnenruil.



Dat pak was behandeld met schadelijke schimmels en een bijpassend duikmasker zat vol met tuberculose bacillen. Het idiootste plan was om een bijzondere schelp op de zeebodem te leggen die de aandacht zou trekken van Castro tijdens zijn duik. Pakte hij het ding op dan ontplofte het.

Sexfeestjes

Stukken uit de tijd dat Kennedy nog geen president was, draaien om het werven van prostituees om informatie los te krijgen over de beruchte seksfeestjes van de aanstaande kandidaat. Op die feestjes kwamen, naast JFK, onder anderen de zangers Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Het lukt de FBI niet echt om de call girls te laten praten, zo blijkt.



Dat het midden in de Koude Oorlog en de jacht op communisten knetterde tussen de FBI en de CIA was bekend. FBI-baas J. Edgar Hoover schrijft in een memo: ,,Meer en meer vertellen we de CIA over onze binnenlandse operaties en dat is altijd in ons nadeel. Ik wil dat dit stopt.”



Diezelfde FBI-chef meldt dat het kantoor in Dallas een doodsbedreiging had ontvangen voor Lee Harvey Oswald, de man die Kennedy vermoorde en die door de politie was gearresteerd. Dat gebeurde op de avond voordat Oswald werd doodgeschoten door nachtclubeigenaar Jack Ruby.

Comité

Volledig scherm Lee Harvey Oswald als hij is opgepakt door de politie van Dallas na de moord op JFK. © REUTERS

Volgens Hoover werd de FBI gebeld ‘door een man die sprak met kalme stem en zei dat hij lid was van een comité dat was opgericht om Oswald te vermoorden’. Daarop zou de FBI de politie in Dallas hebben gebeld om door te geven dat Oswald voldoende beschermd diende te zijn. Die toezegging werd gedaan. ‘Echter het werd niet gedaan’, concludeert Hoover achteraf. Oswald werd bij het hoofdkantoor van de politie dodelijk getroffen door de kogels van nachtclubeigenaar Ruby. Die gebeurtenis leidde tot jaren van complotdenken want Oswald mocht kennelijk niet praten.



In diverse stukken wordt bevestigd dat Lee Harvey Oswald twee maanden voor de moord op JFK in Mexico verbleef. In het dossier een notitie over hoe hij daar belde met de Russische ambassade. Oswald was getrouwd met een Russische en sprak de taal slecht, maar weigerde Engels te praten. Toen de Russen hem dan maar in het Engels gingen antwoorden, zei Oswald: ‘Spreek alsjeblieft Russisch’.