Joe Biden komt straks met historisch kabinet

Wuhan bruist weer, maar draagt coronastig­ma met zich mee

13 december Bijna een jaar geleden was Wuhan het epicentrum van de uitbraak van de coronapandemie. Waar de rest van de wereld worstelt met een hardnekkige tweede golf, is het leven in de Chinese miljoenenstad terug naar normaal. Maar het stigma als de bron van alle ellende blijft.