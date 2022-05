John Lee, de nieuwe leider van Hongkong, krijgt 99 procent van de stemmen

De oud-veiligheidschef van de stad volgt Carrie Lam op. Zij liet eerder weten zich niet verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn en op 30 juni haar ambtstermijn te beëindigen.

Dat Lee de nieuwe bestuurder van Hongkong zou worden stond eigenlijk al bij voorbaat vast. Hij was de enige kandidaat voor de functie. Niet de inwoners van de stad, maar de ongeveer 1500 leden van een sterk pro-Beijing georiënteerde kiescommissie brachten hun stem uit. Ruim 1400 van hen steunden Lee.

Onder Lam is de invloed van de Chinese regering uit Beijing op Hongkong sterk vergroot. In 2019 riepen demonstranten tijdens massale protesten om haar aftreden. Peking reageerde met een strenge nationale veiligheidswet die afwijkende meningen in de semi-autonome stad heeft onderdrukt. Als veiligheidschef van Hongkong overzag Lee het hardhandige optreden van de lokale politie en regering tegen prodemocratische activisten tijdens de massale protesten in 2019. De Verenigde Staten hebben vanwege dit optreden sancties aan hem en tien andere functionarissen opgelegd.

Kieswet

Lee had de volledige steun van de Chinese regering in Peking. Toen hij zich kandidaat stelde vorige maand was hij al zeker van de overwinning. Vorig jaar werd de kieswet in Hongkong zo gewijzigd dat alleen ‘patriotten’ die trouw zijn aan Peking verkiesbaar zijn. Doel van de wet was om oppositie in de kiem te smoren.

Hongkong, waar 7,4 miljoen mensen wonen, was tot 1997 Brits. Er werd bij de overdracht aan China een overeenkomst gesloten dat er ‘één land met twee politieke systemen’ zou ontstaan. De vrijheid van meningsuiting en het recht van vergadering in Hongkong zou niet aangetast mogen worden na het vertrek van de Britten.

Volgens critici is dat precies wat er toch aan de hand is in de voormalige Britse kolonie. Een kleine protestmars van tegenstanders van Lee werd zondagochtend door de politie snel beëindigd.

Volledig scherm De skyline van Hongkong. © AP