John ‘order’ Bercow doet boekje open over zeldzame roerige periode in Britse politiek

John Bercow (57) is een parmantig en soms hoogst irritante man. Dat vindt de ex-voorzitter van het Britse Lagerhuis John Bercow tenminste van zichzelf. Anderen zullen dat oordeel mild noemen. Bercow heeft in de loop van zijn politieke carrière wel wat vijanden gemaakt. In zijn wat haastig geproduceerde memoires Unspeakable die vandaag uitkomen, noemt ’s werelds beroemdste parlementsvoorzitter zijn vijanden ook bij naam. Hij doet een boekje open over een zeldzaam roerige periode in de Britse politiek. Bercow, die nog geen vier maanden Speaker-af is en leeft van spreekbeurten en universiteitscolleges, heeft vooral een afrekening geschreven.