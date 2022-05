Johnson na verkiezingen: Zware nacht in deel van het land

‘De hele tuin besproeien is niet alleen verspil­ling van water, het werkt zelfs averechts’

Elke avond met de tuinslang, gieter of sproeier in de weer? Stop er maar mee, zeggen deskundigen. ,,Dan ben je vooral bezig je tuin in leven te houden. Maar dat hoort Moeder Natuur zelf te doen.’’

5 mei