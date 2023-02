Jong Nigeria hoopt op zijn eigen Barack Obama

Met ruim 222 miljoen inwoners is Nigeria het grootste land van Afrika. Het land heeft bovendien de grootste economie van het continent. Na Bollywood in India heeft het de grootste filmindustrie ter wereld, beter bekend onder de naam Nollywood. Het is het thuisland van de wereldwijd populaire muziekstroming Afro-beats. Ook wordt het door landen in het westen gezien als een belangrijk gidsland voor landen in de regio. Daarbij is Nigeria de grootste olieproducent in Afrika.

Wat zijn de grootste uitdagingen in Nigeria?

,,Op dit moment zijn dat de energievoorziening, jeugdwerkloosheid, veiligheid en vooral de economie. De binnenlandse economie deed het al niet goed en is verder verslechterd, omdat vertrekkend president Muhammadu Buhari (APC) in aanloop naar de verkiezingen de valuta heeft vernieuwd. Daarna is het oude geld ongeldig verklaard. Maar nu is er een groot tekort aan contant geld. De lange wachtrijen bij de banken leveren burgers uiteindelijk helemaal niks op. De banken beschikken namelijk niet over het nieuwe geld, omdat er te weinig geld is gedrukt. En in een met name op contant geld gestoelde economie levert dit snel problemen op.’’

Volledig scherm Lagos - Nigerianen vormen lange rijen bij banken, omdat er geen contant geld beschikbaar is. © AFP

Waarom is de valuta vernieuwd?

,,Contant geld speelt altijd een grote rol bij verkiezingen, vanwege het gevaar van kandidaten die stemmen kopen. De bedoeling van president Buhari was om de hoeveelheid contant geld in het land voor de verkiezingen onder controle te krijgen. Alleen is er te weinig van het nieuwe geld gedrukt en nu is de roep onder de bevolking om contant geld groter dan ooit. Het hele land is woedend op de president. Om het nieuwe geld in bezit te krijgen zijn burgers genoodzaakt om uit te wijken naar handelaren op de zwarte markt die extra kosten tot wel dertig procent in rekening brengen.’’

Welke kandidaten zijn in de race voor het presidentschap?

,,Bola Tinubu (APC), Atiku Abubakar (PDP), Rabiu Kwankwaso (NNPP) en Peter Obi (LP). De traditionele gevestigde partijen en waar de verkiezingsstrijd meestal om draait zijn APC en PDP. Peter Obi is een opvallende nieuwkomer. Hij presenteert zich als een tegenkandidaat, een nieuw soort politicus. Iemand die het anders gaat doen. Hij zegt over zichzelf dat hij gierig is en daarom zuinig zal omgaan met de overheidsfinanciën. Maar Obi heeft niet de steun van een sterk partijapparaat achter zich. Dit schetst tijdens de campagne een beeld van de gevestigde orde tegen de hippe zestiger Obi.’’

,,Door de problemen rond de valuta is er grote onvrede over de regerende partij APC. De vraag is nu vooral waar jongeren op gaan stemmen, want zij zijn demografisch de grootste groep in het land. Obi speelt hier handig op in door jonge kiezers te bereiken via sociale media. Hij staat dan ook hoog in de internetpeilingen. Zijn schare volgers noemen zichzelf The Obedients.’’

Voor het eerst sinds de jaren zestig komen de kanshebbers Tinubu, Abubakar en Obi elk uit een andere regio van het land. Dit maakt dat de kiezers zich eerder identificeren met de kandidaat uit hun eigen regio; bij presidentsverkiezingen is de aandacht voornamelijk gericht op de kandidaten en niet zozeer op de politieke partijen die zij vertegenwoordigen.

Hoe belangrijk is Nigeria voor Nederland?

,,Als afzetmarkt is het voor Nederlandse bedrijven van enorm belang. We moeten voorbij aan de gedachte dat heel Afrika arm is. Unilever en Heineken doen daar goede zaken. In 2050 komt 20 procent van de wereldbevolking uit Afrika.’’

Momenteel komt 14 procent van het gas in Europa uit Nigeria. Nu Rusland wordt geboycot is dit land belangrijker dan ooit. Een goed verloop van de presidentsverkiezingen is ook voor Nederland van belang, omdat een land baat heeft bij goede bestuurders die voor stabiliteit zorgen. Als stabiliteit ontbreekt dan kan een land uit elkaar vallen, met alle gevolgen van dien. ,,Als zoiets gebeurt heeft dat gevolgen voor Europa en dus ook voor Nederland.‘’

De presidentsverkiezingen zijn op zaterdag 25 februari. De uitslag kan enkele dagen duren. Bij de laatste twee verkiezingen werd de uitslag bekend gemaakt op de derde dag na de verkiezingen.

Volledig scherm David Ehrhardt Universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden © Universiteit Leiden