Jonge moeder van onthoofde zoon (11): ‘We konden niets doen’

conflict mozambiqueIn het noorden van Mozambique zijn diverse jonge kinderen tijdens een langslepend conflict onthoofd door islamistische jihadisten. Dat blijkt uit een rapport van Save The Children , een vooraanstaande organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Sommige slachtoffertjes waren nog geen 12 jaar oud. De Britse mensenrechtenorganisatie ging in gesprek met families die in het Oost-Afrikaanse land op de vlucht zijn geslagen uit angst voor plunderingen en aanslagen.

De onthoofdingen van de kinderen zijn de laatste in een reeks gruwelijke aanvallen die de jihadisten al vier jaar lang uitvoeren in de gasrijke provincie Cabo Delgado. Al zo’n 2600 mensen zijn omgekomen en ongeveer 700.000 mensen zijn dakloos geworden tijdens het bloederige conflict in de voornamelijk islamitische provincie. Eén van hen, de 28-jarige Elsa, vertelt hoe haar dorp -en alle bijbehorende huizen- compleet in vlammen opging.

,,Toen het allemaal begon, was ik thuis met mijn vier kinderen”, vertelt ze tegen Save The Children. ,,We probeerden naar het bos te ontsnappen, maar ze namen mijn oudste zoon mee en onthoofdden hem. We konden niets doen omdat we ook gedood zouden worden.”

Niet langer veilig

Een andere moeder, de 29-jarige Amelia, moest ook met eigen ogen toezien hoe haar tienerzoon van haar werd afgenomen. ,,Nadat mijn 11-jarige zoon was vermoord, begrepen we dat het niet langer veilig was om in mijn dorp te blijven. We vluchtten naar het huis van mijn vader in een ander dorp, maar een paar dagen later begonnen de aanvallen daar ook.” Amelia is op dit moment veilig, samen met haar broer en drie overgebleven kinderen.

Diep bedroefd

Chance Briggs, directeur van Save the Children Mozambique, is ‘diep bedroefd’ door de verhalen dat diverse kinderen op een gruwelijke manier aan het einde van hun leven zijn gekomen. Hij maakt zich zorgen om de kinderen die getuige zijn geweest van de moord op hun broers en zussen. Zij kunnen als gevolg van de gebeurtenissen angst en depressie ervaren of een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen.

,,Terwijl de wereld opgeslokt werd door de coronapandemie, werd de laatste twaalf maanden het conflict in Cabo Delgado schromelijk over het hoofd gezien”, verzucht Briggs. Hij roept dringend op tot humanitaire hulp voor Mozambique.

Voortdurend geweld

Mozambique, waar ruim een miljoen mensen honger lijden, kampt al jaren met voortdurend geweld door extremistische groepen. Zo werden in november vorig jaar ook al meer dan vijftig mensen onthoofd door militante islamisten. De militanten veranderden een voetbalveld in een dorp in een ‘executieterrein’, waar ze lichamen onthoofdden en in stukken hakten, meldde BBC op basis van de politie van Mozambique. Ook in een ander dorp werden mensen onthoofd.

De militanten die voor de onthoofdingen verantwoordelijk zijn, zijn verbonden met de groep Islamitische Staat (IS), die steeds meer voet aan de grond krijgt in Afrika. De groep buit armoede en werkloosheid uit om jongeren te rekruteren in hun strijd voor de islamitische heerschappij in het gebied. ,,We bezetten de steden om te laten zien dat de huidige regering oneerlijk is. Het vernedert de armen en geeft de winst aan de bazen”, zou een van de militanten in een video hebben gezegd, aldus BBC. De man sprak over de islam en zijn verlangen naar een ‘islamitische regering, geen regering van ongelovigen’.

Klimaatverandering

Mozambique heeft overigens niet alleen te vrezen van geweld door jihadisten, maar behoort ook tot de landen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Het land ervaart steeds vaker extreme weersomstandigheden. Cyclonen veroorzaakten er in 2019 grote schade.