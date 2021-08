Jonge schildpad met 158 stukken afval in darmen gevonden in Thailand

Een kleine, jonge groene schildpad die in het Thaise Phuket werd gered, bleek 158 stukken afval in zijn darmen te hebben. De vuilnis, die voor meer dan de helft uit stukjes plastic tas bestond, zorgde ervoor dat het dier niet meer kon eten. Dat meldt Vice .

De zeeschildpad, die 23 juli werd gevonden op het Karon-strand in het zuidwesten van het Thaise eiland, wordt momenteel verzorgd in het Sireetarn opvangcentrum voor bedreigde zeedieren. Het dier is momenteel zwak en ondervoed, maar kan inmiddels wel weer eten en krijgt sonde voeding toegediend. Of hij het gaat halen, is echter nog niet zeker.

De schildpad, die minder groot is dan een aardappel, was ziek geworden door al het afval en vermagerde omdat het geen natuurlijk voedsel meer kon eten. Röntgenfoto's wezen uit dat de schildpad een darmobstructie had, veroorzaakt door afval. In de ontlasting werden 158 stukken afval gevonden met een gewicht van 60 gram: 57 procent plastic tassen, 21 procent dun plasticafval, 16 procent hard plastic en 6 procent vezels en stukjes stof.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het plastic dat uit de darmen van het dier kwam. In totaal werden er 158 stukjes afval gevonden. © DEPARTMENT OF MARINE AND COASTAL RESOURCES / FACEBOOK

Grote vervuiler

Thailand is een van de grootste zeevervuilers in de wereld. Zo'n 12 tot 13 procent van de circa 27 miljoen ton afval die het land jaarlijks produceert, bestaat uit plastic. Zo'n 30.000 tot 40.000 ton daarvan eindigt elk jaar in de oceaan, zei Kongkiat Kittiwattanawong, een onderzoeker van het Phuket Marine Biological Centre. ,,Om de gevolgen van afval in zee te beperken moeten we plasticgebruik bij de bron reduceren", zei Kongiat tegen Vice.

In 2020 startte Thailand een ‘oorlog’ tegen plastic. Die begon met een ban op plastic zakjes voor eenmalig gebruik in supermarkten. De overheid wil ook andere soorten niet-herbruikbaar plastic verbieden, zoals rietjes. Door de pandemie werd er afgelopen tijd echter juist meer plastic verbruikt, onder meer omdat mensen vaker eten bestelden. Ook materiaal van medische faciliteiten droeg bij aan de toename van plasticafval, die dit jaar 15 procent bedroeg. In Bangkok was de toename zelfs 60 procent.

Er worden vaker dieren met afval in hun ingewanden gevonden in Thailand. In 2018 spoelde een dode walvis met 8 kilo plastic in het lijf aan in de zuidelijke provincie Songkhla. Een jaar later werd een jonge doejong gevonden met plastic in haar maag. Het dier stierf aan een infectie, veroorzaakt door het afval in haar buik.

