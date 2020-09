Jonge stierenvechter sneuvelt in Franse arena

‘Geen reden om Russische staat te beschuldi­gen van vergifti­ging Navalny’

3 september Er is geen enkele reden de Russische staat te beschuldigen over wat de corruptiebestrijder en Kremlincriticus Aleksej Navalny is overkomen, beklemtoont Russische regering. Ze heeft zich herhaaldelijk bereid verklaard met de Duitse autoriteiten samen te werken in het onderzoek naar Navalny.