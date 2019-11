Jongemannen zo zwaar mogelijk bestraft voor gruwelmoorden op Franse bejaarden

Wat valt er nog te onderzoe­ken, twee jaar na de dood van Ivana?

17:59 Een Maleisische rechter oordeelt in hoger beroep dat de dood van het 18-jarige Nederlandse fotomodel Ivana Smit in december 2017 géén ongeluk was. Het politie-onderzoek moet worden hervat. Maar wat is er twee jaar later nog te vinden? De familie Smit put nieuwe hoop uit de uitspraak.