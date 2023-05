Jongen (13) die acht mensen doodschoot op school moet naar kliniek, bereidde zijn daad maand lang voor

Een van de gewonden is in haar hoofd geraakt door een kogel en verkeert nog in levensgevaar. Ook de anderen zijn er slecht aan toe, maar wel stabiel volgens de Servische gezondheidsminister. De regering heeft voor vrijdag, zaterdag en zondag drie dagen van nationale rouw aangekondigd.

De dader heeft zelf de politie gebeld om te zeggen dat hij mensen had neergeschoten op school. Toen de politie aankwam trof die de negen doden en de dader aan, die kon worden opgepakt. Eerder werd gemeld dat hij 14 jaar oud was, maar hij blijkt bij nader inzien 13. Gezien zijn leeftijd kan hij niet terechtstaan. Wel kan hij worden opgenomen in een kliniek.

Volgens de politie is het motief nog onbekend, maar heeft de dader zijn actie wel lang voorbereid. Hij zou al een maand bezig zijn en een lijst hebben van bedoelde slachtoffers. Het Servische persbureau Tanjug meldt dat de jongen zelf ook een leerling was op de school in Belgrado waar hij om zich heen schoot.

De twee wapens waarmee de 13-jarige heeft geschoten, zouden eigendom zijn van zijn vader. Hij gebruikte er eentje, terwijl het andere wapen in zijn rugzak zat. De vader heeft verklaard dat de wapens waren opgeborgen in een kluis die alleen geopend kan worden met een code en dat zijn zoon blijkbaar over deze code beschikte. De vuurwapens waren legaal in het bezit van de vader. Toch is ook hij opgepakt, net als de moeder van de jongen.

Quote Ik zag de bewaker onder een tafel liggen en zag nog twee meisjes met bloed op hun t-shirts Getuige Milan Milosevic

Volgens ooggetuigen was het een grote chaos bij de school. Kinderen renden in paniek naar buiten toen er schoten klonken en de politie rukte massaal uit. Een vader van een klasgenoot van de dader zegt tegen de omroep N1 dat de schutter normaal gesproken een uitstekende leerling was. Hij zou met een stalen gezicht het klaslokaal zijn binnengegaan en zonder iets te zeggen zijn begonnen met schieten.

In het rond schieten

De dochter van Milan Milosevic was getuige in het klaslokaal waar de schietpartij begon. ,,Ze kon gelukkig ontsnappen. De jongen schoot eerst de leraar neer en begon dan gewoon in het rond te schieten”, zegt Milosevic, die zich onmiddellijk naar de school haastte, bij N1. ,,Ik zag de bewaker onder een tafel liggen en zag nog twee meisjes met bloed op hun t-shirts”, zegt Milosevic verder. ,,Ze zeggen dat de verdachte altijd een stille en brave leerling was die nog niet zo lang naar de school ging.”

Quote Ik kon het horen. Het was non-stop, niet één schot per keer. Hij schoot zonder te stoppen. We waren erg bang Een leerling

Leerlingen van de school en hun ouders zijn erg aangeslagen door het drama. ,,Mijn kind heeft dit overleefd”, zegt een bezorgde moeder. ,,Je kan het je niet voorstellen. Ze zag een man neervallen en iemand schieten. Ze liep weg, maar dacht dat de jongen met het geweer haar achterna zou zitten. Ze is nu in shock.” Een leerling vertelt dat ze turnles had toen de schietpartij plaatsvond. ,,Ik kon het horen. Het was non-stop, niet één schot per keer. Hij schoot zonder te stoppen. We waren erg bang.”

De politie meldt dat de verdachte is gearresteerd en dat de straat waar de schietpartij plaatsvond, is afgezet. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze omstandigheden van de schietpartij.

