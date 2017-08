Jongen (13) overleeft harttransplantatie, maar overlijdt bij eerste dag op school

De 13-jarige Peyton West overleefde in maart een harttransplantatie. Het was al de vierde grote operatie in zijn nog korte leven. Na een maandenlange revalidatie maakte de jongen uit Goshen, Ohio zich donderdag op voor zijn eerste schooldag in tijden. Het werd ook zijn laatste. Peyton overleed omdat zijn nieuwe hart stopte met kloppen.

Vader Corey West doet de afgelopen dagen zijn verhaal in verschillende Amerikaanse media. Hij vertelt hoe zijn zoontje donderdag met veel gezonde spanning wakker werd. Peyton deed een beetje gek aan tafel, hij had zin in school. Zijn ouders maakten een foto van hem, stralend bij de voordeur. Rugzak om de schouders, handen in de zakken van zijn korte broek. Tikkeltje onzeker, maar ook trots kijkt hun zoon de camera in. Een jongen die al zoveel heeft meegemaakt.

Vijftien minuten later stortte de wereld van het gezin in. Broer Ethan bracht Peyton met de auto naar school. Tijdens dat korte ritje zei Peyton al dat hij zich niet zo lekker voelde. Net uitgestapt stortte hij in. Ethan tilde hem op en bracht hem naar de verpleegster op school. Een ambulance spoedde zich naar de school. Daar verscheen ook moeder Melissa. Peytons hart was gestopt met kloppen en de broeders probeerden haar zoon te reanimeren.

‘Bid met ons mee’, postten de ouders ergens in de 2,5 uur die de reanimatie duurde op de facebookpagina ‘Pray for Peyton: Living with HLHS/Heart Transplant’. Op de pagina berichtten zij al langer over het leven van Peyton en de moeilijke tijd die de jongen al had volbracht.

Openhartoperaties

Geboren in 2003 met een hypoplastisch linkerhartsyndroom, had Peyton een hart dat aan de linkerkant niet volgroeid was en dus maar voor de helft werkte. Hij onderging zijn eerste openhartoperatie toen hij pas een dag oud was. Twee even grote operaties volgden in de jaren daarna. De derde operatie kostte Peyton bijna het leven. Hij liep een hersenbeschadiging op en moest opnieuw leren kruipen, eten en praten. Het gezin was ontelbare uren kwijt aan ziekenhuisbezoeken.

In december vorig jaar verslechterde Peytons hartfunctie, maar hij vond in de 12-jarige Derek Cisneros een geschikte donor. De 12-jarige Derek had een verkeersongeval met zijn ouders niet overleefd. Op 9 maart volgde een geslaagde harttransplantatie en begon voor Peyton de maandenlange revalidatieperiode.

Voetbal

Quote Zonder de orgaandonatie hadden we deze geweldige periode met Peyton niet hebben kunnen beleven. Hij leefde zoals nooit tevoren Vader Corey West Peyton kreeg weer zin in het leven. Tijdens zijn revalidatie werd voetbal zijn favoriete sport en FC Cincinnati zijn favoriete club. ,,Voetbal was namelijk ook de favoriete sport van zijn hartdonor Derek Cisneros”, zegt vader Corey West. ,,Peyton dacht: ‘Als Derek dat leuk vond, vind ik het ook leuk’.”



De reanimatie van Peyton duurde donderdag uiteindelijk 2,5 uur en werd voortgezet in het ziekenhuis. Het mocht niet baten, Peyton overleed om 10.45 uur. ,,We realiseerden ons dat zijn lichaam gewoon op was”, zegt vader Corey. ,,Hij heeft een geweldige vijf maanden gehad. Zonder de orgaandonatie hadden we deze geweldige periode met Peyton niet hebben kunnen beleven. Hij leefde zoals nooit tevoren.”

Crowdfunding

Het treurige verhaal werd opgepikt door verschillende Amerikaanse media. Een bekende van de familie startte een crowdfundingsactie om het gezin tegemoet te komen in de kosten voor een begrafenis. Daarop is al ruim 14.000 dollar gestort. Een lokale drukkerij draagt een steentje bij door T-shirts te verkopen met Peytons naam op de voorkant, en achterop de woorden: Forever our Warrior.

De precieze doodsoorzaak is nog onduidelijk. Vrijdag volgde een autopsie en mogelijk geven de resultaten daarvan meer duidelijkheid. Deze week is de begrafenis van de jongen. Ook de ouders van Derek zullen daarbij zijn.